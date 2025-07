Peymann: „Das Moraldogma wird zur Waffe der Kunstfeinde“

Was sagen Sie denn einem Kollegen, der wegen der nicht endenden Pandemie in Verzweiflung gerät?

Glaub an das Theater! Es wird nie untergehen, denn es ist Teil unserer Existenz. Das Erlebnis des Spielens, das ist es! Das Geheimnis der Verwandlung, die schöne Lüge der Verstellung und der Glaube an eine Botschaft, mit der wir die Welt zu einer besseren machen. Die große Gefahr kommt von uns selbst, indem wir versuchen, das Risiko des Berufs zu domestizieren. Zum Theaterspielen gehört die Krise, gehört die Verzweiflung, gehören die Tränen. Der große George Tabori hat einmal gesagt: Theater hat keine Krisen – Theater ist Krise! Ja, es kommt vor, dass Schauspieler vor Verzweiflung auf der Probe weinen und schreien. Aber Regisseure genauso. Es geht schließlich um Leben und Tod! Wir sind nicht bei der Bank und nicht bei der Post. Unser Beruf ist Risiko. Wir erzählen vom Verletzlichsten, was wir kennen: dem Menschen. Natürlich war jemand wie Fritz Kortner mitunter unerträglich, auch Brecht, Minetti, Schleef… und sicher bin auch ich oft unerträglich. Aber das Leben ist nicht harmlos. In unserer Arbeit treffen sich Handwerker und Künstler, Spießer, Außenseiter und Träumer: allesamt verrückt und manchmal genial. Jetzt erleben wir den Zusammenschluss der Gartenzwerge, die ausziehen, um die Riesen zu meucheln. Aber ohne die Riesen verkommen wir zu Instituten, in denen sich alles in geordneten Bahnen bewegt. Alles wird festgelegt und vertraglich gesichert, selbst der Wutanfall, der aus Verzweiflung entsteht. In Wahrheit wird die Kunst gemeuchelt. Aber was bedeutet es, wenn ich das sage? Der ALTE WEISSE MANN! Beweisen kann ich das nur in der Arbeit. Und ich bin glücklich, es mit den Spielern und den großen Dichtern immer wieder aufs neue zu versuchen.

Damit sind Sie aber komplett aus der Zeit.

Ich bin nie „mit der Zeit gegangen“. Was ich beobachte: Nicht nur in den Theatern gibt’s ein neues Biedermeier, wird eine Sprachregulierung und Sittenpolizei eingeführt. Schon das Wort „Indianerhäuptling“ führt zu einem Aufschrei. Othello gespielt vom weißen Gert Voss – heute unvorstellbar. Über uns senkt sich eine Wohlverhaltensnorm, die mich in ihrer Apodiktik – ich muss es leider so sagen – an den Faschismus erinnert. Alles, was sich dem Dogma widersetzt, darf nicht sein, wird denunziert. Es gibt nur richtig oder falsch, nichts dazwischen. Wenn du einem schwarzen Chorsänger sagst, du musst das spielen, als spränge dich aus dem Dschungel ein Löwe an, bist du ein Rassist und fliegst in Nürnberg als Opernregisseur raus.

Meinen Sie den großen Regisseur Peter Konwitschny, der dort aus einer „Troubadour“-Aufführung gehen musste? Das kann doch nicht im Ernst der Grund gewesen sein?

Absolut. Daraus wurde ein Betriebsskandal, und der Intendant hat ihn rausgeschmissen. Da wird Sprache zum Gefängnis und das Moraldogma zur Waffe, die die Feinde der Kunst gern zur Hand nehmen. Das Mittelmaß bewaffnet sich.