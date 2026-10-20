Peter Klien: „Ich finde Herbert Kickl feig“

Sie wurden schon in den Schwitzkasten genommen, haben King Charles eine Frage gestellt oder haben sich auf das Foto von einem EU-Gipfel geschlichen: Was war das wildeste Erlebnis in zehn Jahren Reporter Außendienst?

Das Wi ldeste war natürlich der Schwitzkasten am Oktoberfest in Hartberg vor drei Jahren. Das ist etwas, mit dem ich einfach bis dahin nicht rechnen musste. Das war schon sehr daneben und unangenehm. Aber ich denke, beziehungsweise ich hoffe, dass die FPÖ aus dem Vorfall gelernt hat. Der EU-Gipfel war natürlich auch sehr aufregend. Wie oft steht man mit den Staats- und Regierungschefs von ganz Europa zusammen vor der Kamera?

Sie sind seit zehn Jahren als frecher Außenreporter unterwegs, 2019 startete die von Ihnen gehostete Late-Night-Satire-Show „Gute Nacht Österreich“. Was hat sich in diesen Jahren verändert?

Da hat sich wirklich vieles verändert. Wir leben in einer Zeit, in der Dinge, die wir als festen Grund und Basis gespürt haben, ins Rutschen kommen. Diese Grundlage, auf der wir stehen, als einzelne Personen, aber auch als Gesellschaft, hat an Stabilität verloren. Die Politik ist beispielsweise sehr viel schnelllebiger und veränderungsreicher geworden und das Personal wechselt auch sehr schnell.

Woran machen Sie das fest?

Man kann ja mitzählen, wie sich die Intervalle zwischen den großen Skandalen oder Dingen, die die Öffentlichkeit erschüttern, verkürzen. Als ich 2016 angefangen habe, war die Flüchtlingsbewegung im Nachhall. Daraufhin schnitt Norbert Hofer bei der Bundespräsidentschaftswahl sehr stark ab, so etwas hat es bis dahin einfach nicht gegeben.

Danach hat Sebastian Kurz den Herrn Mitterlehner gestürzt. Nach den Neuwahlen gab es dann Türkis-Blau, was für viele eine Grenzüberschreitung war. Dann kam das Ibiza-Video und dann kam Corona. Es gibt keine Atempausen mehr, es gibt keine Ruhe. Dieser Eindruck betrifft alle Lebensbereiche, aber in der Politik hat er sich über die letzten zehn Jahre verfestigt. Wir hoffen alle, dass sich das nicht weiter fortsetzt.

Bekommen Sie viele Drohmails und hat sich das in den letzten zehn Jahren verändert?

Es hat sich schon verändert, weil ich über die Jahre immer bekannter geworden bin. Wenn man bekannt ist, ist man automatisch das Ziel für Menschen, die viel Tagesfreizeit haben. Da gerät man schnell mal in die Schusslinie. Ich glaube aber auch, dass das Klima insgesamt rauer geworden ist. Wenn man sich den Umgang auf Social Media anschaut, geht es da schon zeitweise richtig hart her mit den Kommentaren.

Das hat mich aber alles nie wirklich beschäftigt, ehrlich gesagt. Solange die Rückmeldungen in erster Linie positiv sind und ich weiß, dass meine Arbeit von vielen Menschen geschätzt wird, ist das andere, was mir widerfährt, nicht so wichtig, öfters muss ich auch darüber lachen. Wenn sich zum Beispiel eine Frau im Zuge des Kabarettpreises die Zeit und Mühe nimmt, mir zu schreiben, dass sie mich sicher nicht wählen wird.

Sie werden seit Jahren nicht mehr für den FPÖ-Parteitag akkreditiert und Herbert Kickl geht Ihnen aus dem Weg. Finden Sie ihn diesbezüglich feig?

Ja, ich finde ihn diesbezüglich feig. Er hat einfach Angst, dass er verlieren könnte und schlecht aus der Konfrontation aussteigt. Das finde ich feig. Dafür, dass er sonst so um sich schlägt und große Worte spuckt, ist er da relativ still. Das ist man von ihm nicht gewöhnt. Enttäuschend.

Haben Politiker Ihrer Meinung nach eine gewisse Verpflichtung, sich auch satirischen Interviewsituationen zu stellen?

Ich finde Politikerinnen und Politiker haben weniger die Verpflichtung, sich auf Satire als auf kritische Nachfrage einzulassen. Logischerweise steht das noch einmal voran. Dort müssen sie sich für viele Dinge rechtfertigen, und das sind sie dem Volk schuldig. Ich kann verstehen, dass jemand mich oder eine Konfrontation mit Satire vermeiden möchte. Das finde ich feig, wie gesagt. Eine Verpflichtung sehe ich da aber nicht.

Das heißt, Sie finden, niemand ist Ihnen ein Interview schuldig?

Politiker, die besonders frech sind, die sind es mir dann schon schuldig, weil wenn jemand sehr frech ist, dann kann er sich auch Satire aussetzen.

Was ist die Motivation hinter Ihrer Arbeit, worum geht es Ihnen eigentlich?

Unsere Arbeit, ich spreche von wir, weil wir im Team die Sendung machen, zielt darauf ab, dass wir Dinge ans Licht bringen. Einerseits in den Reportagen. Ich zwinge die Politiker und Politikerinnen, den Menschen zu zeigen, weil ich keine 08/15-Phrasen zulasse, sondern in die Begegnung gehe. Das heißt, ich versuche, eine andere Dimension der Wahrheit aufzuspüren und aufzudecken.

Das ist das Ziel dieser Reportagearbeit, die natürlich ein bisschen schräg oder vielleicht sogar blöd daherkommt. Das ist aber schon durchdacht. In der Sendung haben wir die Möglichkeit, Dinge anzusprechen, die vielleicht nicht so viel diskutiert werden. Außerdem arbeiten wir investigativ und präsentieren das in einer unterhaltsamen Form. Das unterscheidet meine Arbeit auch von der seriöser Journalisten.