Patrick Schwarzenegger: „Ich will mich nicht darauf konzentrieren, meinen Vater zu übertreffen“

Waren Drehorte immer Ihr natürliches Habitat? Sind Sie an Filmsets aufgewachsen?

Ja! (lacht) Junge Menschen sind ja immer offen für den Beruf, den die Eltern tun. Das ist nun mal das, wovon Kids am meisten mitbekommt. Mein Interesse wurde davon geweckt, dass ich schon mit drei, vier Jahren oft mit auf seine Filmsets kam, eigentlich so lange, bis er für das Amt des Gouverneurs kandidierte. Und natürlich faszinierte es mich. Wäre er Lehrer, Friseur oder was auch immer gewesen, hätte ich den Beruf wohl interessant gefunden. Aber so habe ich das Schauspielern immer im Auge gehabt, und mich dann erst später in den Beruf verliebt. Ja, ich schwankte schon mal hin und her, ob ich das machen sollte oder nicht, ob meine Liebe zum Beruf dem Druck standhält oder nicht. Aber dann habe ich es probiert, es hat mir gefallen und ließ mich nicht mehr los.

Im Sky-Serienhit „The White Lotus“ sagt Piper Perabo, die Ihre Mutter spielt, verächtlich: „Schauspieler sind im Grunde genommen doch alle Prostituierte.“ Wie haben Ihre Eltern reagiert, als Sie Ihren Entschluss kundtaten?

Sie haben immer an mich geglaubt. Und hätten mich immer unterstützt, solange ich hart arbeite und kontinuierlich Schritte mache, um mein Ziel zu erreichen. Es spielte keine Rolle, für welchen Beruf ich mich entschied, solange ich Leidenschaft dafür hegte.

In der Sozialsatire spielen Sie den oberflächlichen Sonnyboy Saxon der sich für unwiderstehlich hält. Was hat sie an diesem leeren Narziss gereizt?

Wie ernst und wichtig der Kerl sich nimmt. Er glaubt all das, was er da äußert und anderen ins Gesicht wirft. Er ist völlig überzeugt von der Richtigkeit dessen und frei von jeglichem Zweifel – schon daraus resultiert ein Großteil des Humors der Staffel. Er meint alles bierernst, die Ratschläge an seinen jüngeren Bruder, was er von seiner Schwester hält oder wie er Pornos konsumiert. Er ist frei von Ironie. Es war für einen Schauspieler ein Geschenk, diesen lächerlichen, schrägen, aber ausgefallenen Typen zu spielen.