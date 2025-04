Osterfestspiele Salzburg: „Chowanschtschina“ – als denkwürdiges Abbild der Gegenwart

Seltsame, nahezu unheimliche Geräusche dringen von allen Seiten in den Saal. Auf der Bühne erscheint die Projektion eines Eisenreliefs. Ein Szenario wie man es sonst nur aus dem Kino kennt, wenn sich der Held in Gefahr begibt. Durch den Sound fühlt man sich selbst mitten im Geschehen. So beginnt Modest Mussorgskis Opernfragment „Chowanschtschina“ bei den Osterfestspielen Salzburg. Ursprünglich hätte diese Produktion in Zusammenarbeit mit dem Moskauer Bolschoi entstehen sollen, doch dann kam der Krieg in der Ukraine. Die New Yorker Metropolitan Oper wurde als neuer Partner gefunden.

Mussorgski erlag seiner Alkoholsucht, bevor er die Oper fertigstellen konnte. Die Orchestrierung übernahmen zuerst Rimsky-Korsakow und dann Schostakowitsch, Strawinsky komponierte das Finale. Für die Salzburger Aufführung fertigte Gerard McBurney, der Bruder des Regisseur der Produktion, eine Art Brücke zwischen Schostakowitsch und Strawinsky.