Opernpremiere: „Iolanta“ an der Wiener Staatsoper

Titov, der bei den Salzburger Festspielen Peter Eötvös‘ „Drei Schwestern“ inszenieren wird, demonstriert seine Gabe, Geschichten so zu erzählen, dass sie über die Zeiten gültig sind. Er geht dabei ganz nach der Partitur vor. Das Szenario ändert sich während der 90 Minuten dauernden Aufführung nicht, dennoch schaut man gebannt zu. Immer wieder lässt das Szenische an Richard Wagner denken. Etwa, wenn Vaudémont sich Iolanta wie Siegfried der schlafenden Brünnhilde nähert.

Ob sich Titov als Regisseur des nächsten „Rings“ qualifiziert? Interessant wäre das. Er blickt in die Seelenabgründe seiner Figuren. Iolanta kann geheilt werden, wenn sie selbst den Wunsch hat, das Licht zu erblicken. Doch sie weiß gar nicht, dass es das gibt. Denn ihr Vater René hat sie von der Welt abgeschlossen. Er wollte ihr so viel Leid ersparen. Erst Graf Vaudémont, der sich in sie verliebt, erklärt ihr, was es heißt, sehen zu können. Als sie am Ende dann tatsächlich das Licht erblickt, sieht sie auch die dunkle Seite der Welt. Die Palastmauern, die sie beschützt haben, fallen, im Hintergrund taucht eine devastierte Stadt auf. Menschen im Elend werden sichtbar. Assoziationen zu den Bildern, die uns täglich aus der Ukraine erreichen, liegen nahe.