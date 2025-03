Niederösterreich: Ein Land, randvoll mit Kunst

Die Elite der Klassik gastiert im Wolkenturm in Grafenegg, wo der Weltpianist Rudolf Buchbinder seit 2007 sein eigenes Festival leitet. In Mistelbach wurde für den Jahrhundertkünstler Hermann Nitsch ein eigenes Museum errichtet. Das Landestheater St. Pölten rückt immer mehr in den internationalen Fokus: Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek ließ an dem kleinen, feinen Haus anno 2019 ihre Trump-Groteske „Am Königsweg“ erstaufführen, für die „New York Times“ eine der europäischen Aufführungen des Jahres. Auch eine „Othello“-Aufführung war dem Weltblatt den Weg an die Traisen wert. Regiegiganten wie Frank Castorf schätzen die Bühne.

Drei Institutionen, die in die Welt strahlen, verbunden durch ein Konstrukt namens Nöku (Niederösterreichische Kulturwirtschaft) – gegründet vor 25 Jahren in der Amtszeit von Landeshauptmann Erwin Pröll, um dem Land Niederösterreich eine Identität als Kunst- und Kulturland zuzuordnen, erklärt Geschäftführer Paul Gessl.

Anlass für ein Symposium, das am 26. März im Palais NÖ der Frage nachgeht: „Wie viel Utopie braucht die Kunst?“