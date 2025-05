Nicholas Ofczarek: „Ich musste früh lernen, mich zur Wehr zu setzen“

Wie ist die Situation am Burgtheater, seit Stefan Bachmann die Direktion übernommen hat? Werden Sie öfter spielen?

Ich werde in zwei Neuproduktionen mitwirken, und „Holzfällen“ l äuft auch nächste Saison weiter, was mich sehr freut. Stefan Bachmann und sein starkes Team leisten meiner Meinung nach sowohl menschlich als auch künstlerisch sehr gute Arbeit und ermöglichen dadurch ein freies Miteinander. Das Publikum scheint dies auch wahrzunehmen. Die Auslastungszahlen in seiner ersten Saison sprechen für sich.

Damit führen Sie wieder zum Wondratschek, Ihrer Figur in „Drunter und Drüber“, zurück. Der benimmt sich zu Beginn wie ein Chef, der nur Befehlsempfänger duldet und zwänglich an Vorschriften festhält.

Ich spiele jemanden, der daran glaubt, dass Regeln Sinn ergeben, richtig sind und Struktur schaffen. Die Kritik überlasse ich dem Publikum.

Mit Ihrer Kollegin Julia Jentsch haben Sie auch in der Kriminalserie „Der Pass“ zusammengearbeitet. Gedeon, der Kommissar, den Sie da gezeigt haben, ist das Gegenteil vom Wondratschek. Hatten Sie für ihn ein Vorbild?

Ich kenne niemanden, der so ist wie er. Diese Figur hat auch gar nichts mit mir zu tun. Gerade das hat mir aber Freude bereitet, jemanden zu zeigen, der wirklich an Strukturen glaubt und damit für seine Mitmenschen oder seine Mitarbeiter indiskutabel ist. Ich kann mir übrigens gar nicht vorstellen, dass so jemanden in Realität existiert.