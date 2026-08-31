Eine „Laue Sommernacht“ mit Patricia Nolz auf Schloss Wartholz

Am Freitag fand auf Schloss Wartholz die „NEWS Masterclass“ unter dem Titel „Laue Sommernacht“ statt. Im Mittelpunkt des Abends stand die niederösterreichische Mezzosopranistin Patricia Nolz, die erstmals auf Schloss Wartholz zu Gast war.

Zum Auftakt wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Hausherrn Christian Blazek und der künstlerischen Leiterin Stefanie Pauker zu einem Picknick-Buffet im privaten Teil des Schlossparks empfangen. Anschließend gab Stefanie Pauker eine Einführung in den Konzertabend.