Eine „Laue Sommernacht“ mit Patricia Nolz auf Schloss Wartholz

Picknick im Schlosspark, Liederabend und persönlicher Austausch: Die „NEWS Masterclass“ brachte Patricia Nolz und ihr Publikum zu einem Konzertabend auf Schloss Wartholz zusammen.
Am Freitag fand auf Schloss Wartholz die „NEWS Masterclass“ unter dem Titel „Laue Sommernacht“ statt. Im Mittelpunkt des Abends stand die niederösterreichische Mezzosopranistin Patricia Nolz, die erstmals auf Schloss Wartholz zu Gast war.
Zum Auftakt wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Hausherrn Christian Blazek und der künstlerischen Leiterin Stefanie Pauker zu einem Picknick-Buffet im privaten Teil des Schlossparks empfangen. Anschließend gab Stefanie Pauker eine Einführung in den Konzertabend.
Patricia Nolz, Absolventin des Opernstudios der Wiener Staatsoper und Gewinnerin mehrerer Wettbewerbe, zählt mittlerweile zu den international tätigen Sängerinnen. Gemeinsam mit dem schottischen Pianisten Malcolm Martineau präsentierte sie Lieder von Alma und Gustav Mahler, Zemlinsky, Brahms und Schumann.
Nach dem Konzert hatten die Gäste bei einem Meet & Greet Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit der Mezzosopranistin. Den Abschluss bildete ein Get-together im Schlosspark. Bei Vollmond ließ das Publikum den Abend unter den Platanen hinter der Orangerie ausklingen.