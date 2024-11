Rudolf Wacker: NEWS Masterclass im Leopold Museum

Es ist die erste Wacker-Schau seit 1958 in Wien. Und die zweite in Summe. „Aufgrund des Sammlungsschwerpunkts der österreichischen Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts und der besonderen Wertschätzung des Sammlerehepaars Rudolf und Elisabeth Leopold für Wacker ist das Leopold Museum der ideale Ort für eine längst überfällige, umfassende Retrospektive in Wien“, freut sich Hans-Peter Wipplinger, der erst unlängst um weitere fünf Jahre als museologischer Direktor des Hauses verlängert wurde.

Unter dem Titel „Rudolf Wacker: Magie und Abgründe der Wirklichkeit“ gewährt die Ausstellung Einblick in ein umfangreiches, vielschichtiges Gesamtwerk höchster künstlerischer Qualität. Den Fokus bilden Wackers Interessen, die sich für seine Motive verantwortlich zeichnen: seine nächste Umgebung, die in seinen Stillleben verdichtete „Magie des Alltäglichen“, die Landschaften seiner Heimat, der weibliche Akt sowie das Selbstporträt. Stets geprägt von den gesellschaftspolitischen Ereignissen, die sich während der Anfänge des 20. Jahrhunderts bis zu seinem Ableben im Jahr 1939 zutrugen – Erlebtes, das sich auf subtile Weise in seinen Bildkompositionen widerspiegelt.

Die bewegte Biografie, die Hausherr Hans-Peter Wipplinger zu Beginn der NEWS Masterclass skizzierte, diente der Einordnung im kunsthistorischen Kontext. Im Anschluss führte Ausstellungskuratorin Laura Feurle die geladenen Gäste aus dem heimischen Top-Management und der Kunstszene durch die Ausstellung im ersten Untergeschoss. Anhand von 250 Exponaten führte sie durch Wackers künstlerisches Werk, das sich zunächst zwischen den Polen der expressiven Zeichnung und des Expressionismus bewegte, ehe der Künstler Mitte der 20er Jahre seine eigenständige, neusachliche Position entwickelte.

Der Einladung von NEWS folgten unter anderen Wolfram Kramar (Eigentümer des Parndorf Outletcenters), Werner Trenker und Sonja Zsolnai-Kasztler (MEDTRUST Holding), Oliver Thurin und Harald Küchli (Thurin Küchli Partner® Rechtsanwälte), Mario Bruckner-Simon (BSP), Jakob Grabmayr (CEO Grabmayr Estate), Sophie und Johanna Blaha (Franz Blaha Sitz- und Büromöbel Industrieges.m.b.H.) sowie die Künstlerin Michela Ghisetti und der Künstler Hannes Mlenek. Im Anschluss an die Ausstellungsführung folgte ein entspanntes Get-together in der neugestalteten Hoffmann-Lounge des Leopold Museum.