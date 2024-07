Naomi Campbell - das lauteste der Supermodels

Die Anekdote aus ihrer Jugend, als ihr die Reiseschecks gestohlen wurden und ihr Azzedine Alaïa anbot, bei ihm und seinem Partner zu wohnen, gehört auch zu den privaten Einblicken. Alaïa bat damals überkorrekt Campbells Mutter um Erlaubnis und eine wunderbare Freundschaft begann.

Auch Campbells legendärer Sturz in 21-Zentimeter-Plateaus am Laufsteg für Vivienne Westwood wird im Museum thematisiert. „Der Sturz ist ein Teil von mir, also stehe ich dazu. Menschen machen Fehler“, so Campbell. Nach der Episode baten sie zahlreiche Designer, in ihren Shows ebenso zu stürzen, um auch in die Schlagzeilen zu kommen, so eine weitere Erinnerung.

Beleuchtet werden auch Krisen in Campbells Karriere. Die erste aus dem Jahr 2007, als sie in New York zu fünf Tagen gemeinnütziger Arbeit verurteilt wurde, nachdem sie ein Telefon nach ihrer Angestellten geworfen hatte. Ein Jahr später wurde sie nach einem Wutausbruch und Attacken auf die Polizei in einem Flugzeug in London zu 200 Stunden Sozialdienst verdonnert. Damals war ihr Gepäck verloren gegangen. „Wichtig war für mich, nach dem Sturz wieder aufzustehen“, sagte Campbell zum Hinfallen bei Westwood. Ein Satz von allgemeiner Gültigkeit.

„NAOMI: In Fashion“ im Victoria and Albert Museum, London, 22. Juni 2024 bis 6. April 2025