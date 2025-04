Ciao Francesco: Ein Abschiedsbrief an den Papst

Das alles wolltest du sehen und versuchen zu helfen. Wir in deinem Gefolge hielten das für verrückt. Was bitte sollte ein Papst bewirken, wenn nicht einmal eine Friedensnobelpreisträgerin, San Suu Kyi, Oberhaupt dieses Staates Myanmar, in der Lage war, die Massenmorde zu stoppen? In all den Jahren, in all diesen Ländern, die wir mit dir bereist haben, hat mich eines am meisten beeindruckt. Du hast nie aufgegeben, selbst wenn es völlig aussichtslos schien. Ich erinnere mich an den Moment, als du in Dhaka in Bangladesch Familien der Rohingya in den Arm genommen hast, die dem Massaker in Myanmar entkommen waren. Das war nur eine Geste, mehr nicht. Du sagtest: „Wenn all diese Menschen wissen, dass ich sie wenigstens nicht vergessen habe, dass ich weiß, was hier geschieht, dann ist das ein Anfang.“

Dann hast du in der Kirche losgelegt. Menschen, die in einer katholischen Kirche geheiratet hatten, geschieden wurden und wieder heirateten, wolltest du nicht mehr aus der Kirche werfen. Statt sie als ­notorische Ehebrecher in einer neuen Liebesbeziehung zu sehen, galt für dich: Gott würde ihnen zweifellos vergeben. Das Ergebnis war ein wütender Proteststurm, angeführt von einem Mann, der sich emeritierter Papst nannte, Benedikt XVI., und der das Sakrament der Ehe bedroht sah. Als erster Papst der Geschichte hast du homosexuelle Menschen um ­Vergebung gebeten, für das, was deine katholische Kirche ihnen angetan hat. Dein Vorgänger Papst Johannes Paul II. hatte die Gay Pride im Jahr 2000 noch als Beleidigung der Kirche gesehen. Du hast gegen gewaltigen Widerstand durchgesetzt, dass homo­sexuelle Paare ein Recht auf den Segen eines Priesters haben.

Meine Welt wird ohne dich leerer sein und ich versuche, mich mit einem Gedanken zu trösten: Dass ich so stolz sein kann, dass ich dabei sein durfte.