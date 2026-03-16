Michaela Mayr wird Chefin der Österreichischen Nationalbibliothek

Michaela Mayr wird ab 1. April neue Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB). Das gab Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) am Montag bekannt. Die bisherige Stellvertreterin von Johanna Rachinger folgt ihrer Ex-Chefin, die aus gesundheitlichen Gründen im November abberufen worden war. Für den Posten gab es 23 Bewerbungen, darunter 16 Frauen. 16 Bewerbungen kamen aus Österreich. Richard Starkel bleibt wirtschaftlicher Geschäftsführer.

Mayr, Jahrgang 1977, hatte zuletzt bereits die interimistische Leitung der ÖNB inne. Sie wurde vor 18 Jahren von der seit 2001 als wissenschaftliche Geschäftsführerin amtierenden Rachinger für den Aufbau des Web-Archivs ans Haus geholt und hatte seither mehrere Funktionen inne. „Ihr Mut zur Veränderung hat dieses Haus stark gemacht und ist zugleich Auftrag für die Zukunft“, sagte sie bei ihrer Präsentation über ihre Vorgängerin, und auch Babler, Sektionschefin Theresia Niedermüller und Starkel würdigten die Verdienste Rachingers, die nach schweren Sturzfolgen ihre letzte Funktionsperiode nicht wie vorgesehen beenden konnte.

Beide Verträge haben eine Laufzeit von fünf Jahren. Starkels dritte Funktionsperiode beginnt nach Ablauf seines derzeitigen Vertrages mit 1. Oktober 2026. „Gemeinsam stehen wir für Stabilität, Verantwortung und Weiterentwicklung“, betonte Mayr.