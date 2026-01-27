Michael Stadlmann: Rennfahrer, Unternehmer, Visionär

In dieser Episode von OÖ ungefiltert steht Michael Stadlmann im Mittelpunkt: Oberösterreicher, ehemaliger Profimotorsportler und heutiger Geschäftsführer der Fitmacher. Sein Weg beginnt im Ennstal und in Linz und führt ihn bis an die Spitze des internationalen Motorsports. Als Fahrer und Teamgründer feierte er große Erfolge, darunter den DTM-Meistertitel mit Mercedes-AMG. Doch nach seiner aktiven Motorsportkarriere verlagerte sich sein Fokus zunehmend auf ein anderes zentrales Thema: Gesundheit.

Seit rund fünf Jahren entwickelt Michael Stadlmann mit den Fitmachern ein ganzheitliches Gesundheitskonzept, das Erkenntnisse aus Profisport und moderner Medizin miteinander verbindet. Gemeinsam mit Fachleuten wie Dr. Matthias Kirchmeier werden wissenschaftliche Daten in praxisnahe Programme übersetzt, die Menschen dabei unterstützen, Bewegung, Regeneration, Ernährung und mentale Stärke in ein ausgewogenes Zusammenspiel zu bringen.

Besonders bemerkenswert ist die internationale Ausrichtung des Unternehmens. Neben Kundinnen und Kunden aus Oberösterreich betreut Fitmacher Menschen weltweit, von Monte Carlo bis Dubai. Dabei spielen digitale Lösungen und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz eine zentrale Rolle, etwa bei der Auswertung langfristiger Gesundheitsdaten und der laufenden Optimierung individueller Programme.

Persönlich spricht Michael Stadlmann über seine Haltung zu Leistung und Regeneration, über den Einfluss von Social Media auf das Gesundheitsverständnis und über seine eigenen sportlichen Ziele. Mit seinem klaren „Fix the basics“-Prinzip zeigt er, wie nachhaltige Gesundheit Schritt für Schritt aufgebaut werden kann, jenseits von Trends und Schnelllösungen.