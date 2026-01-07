Angela Stritzinger: Linz erleben – Geheimtipps und unerwartete Vielfalt

Was macht Linz wirklich besonders? In dieser Folge von OÖ ungefiltert erhalten Sie gemeinsam mit Angela Stritzinger, leidenschaftliche Stadtführerin, spannende Einblicke in die Vielschichtigkeit und das oft unterschätzte Potenzial der Landeshauptstadt. Sie schildert, wie sich Linz zwischen Wien und Salzburg eine eigenständige Identität aufgebaut hat – geprägt von einer lebendigen Altstadt, kreativer Street Art, versteckten Lieblingsorten sowie einer dynamischen Kulinarik- und Handwerksszene.

Angela Stritzinger beschreibt anschaulich, wie anspruchsvoll und breit gefächert die Ausbildung zur Stadtführerin ist und mit welcher Begeisterung sie Wissen zu Geschichte, Architektur, Politik und regionalen Besonderheiten vermittelt. Besonders eindrucksvoll sind ihre Erfahrungen mit Führungen für Menschen mit Sehbehinderung, die ihr neue Perspektiven auf Barrierefreiheit, Wahrnehmung und die Rolle der Kommunikation eröffnet haben.

Ob True-Crime-Touren mit realen Kriminalfällen, kulinarische Entdeckungsreisen durch eigentümergeführte Betriebe oder individuell gestaltete Führungen für Familien und Unternehmen – Angela Stritzinger entwickelt maßgeschneiderte Formate, bei denen stets die Menschen und ihre Geschichten im Mittelpunkt stehen. Dabei geht es nicht allein um Sehenswürdigkeiten, sondern auch um Begegnung, Authentizität und die Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Themen wie Sichtbarkeit von Frauen und Stadtentwicklung.

Mit spürbarer Leidenschaft lädt sie Sie ein, Linz neu zu entdecken: Von der Donau als prägendem Lebensraum über kulinarische Geheimtipps bis hin zu ihrer Überzeugung, dass eine Stadt vor allem durch die Menschen und ihren gelebten Alltag ihre besondere Identität erhält.