Peter Assmann: Kunstmanager zwischen Museum und künstlerischem Schaffen

In dieser Folge von OÖ ungefiltert steht Peter Assmann im Fokus: ein Kulturvermittler, dessen Wirken sich über viele Bereiche erstreckt. Sein beruflicher Weg führt von der Kunstgeschichte über leitende Funktionen in renommierten Museen in Linz, Mantua und Innsbruck bis hin zur eigenen künstlerischen Arbeit und zur Tätigkeit als Buchverleger. Was all diese Stationen verbindet, ist seine ausgeprägte Neugier, sein kulturelles Engagement und die Bereitschaft, neue Wege zu beschreiten.

Peter Assmann spricht offen über prägende Erfahrungen seiner Laufbahn, über Veränderungen in der Kulturpolitik und darüber, wie sehr ihn internationale Perspektiven, insbesondere der Blick nach Italien, bis heute beeinflussen. Dabei wird deutlich, dass für ihn Kunst nie isoliert existiert: Sie entsteht im Austausch, im Dialog und in der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Fragen.

Besonders eindrucksvoll ist seine Haltung zum künstlerischen Arbeiten selbst. Für Peter Assmann liegt der Kern von Kunst in menschlichen Beziehungen und im gemeinsamen Denken. Vielfalt, Offenheit und Experimentierfreude ziehen sich konsequent durch sein Schaffen, unabhängig davon, ob er als Künstler, Kurator oder als Initiator der Kunstoffizin Linz tätig ist.

Im Gespräch teilt er persönliche Einblicke, reflektiert mit feiner Ironie über die Welt der Kunst und gibt zugleich konkrete Impulse für Menschen, die einen Zugang zu zeitgenössischer Kunst suchen.