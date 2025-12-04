Helen Wu: Von Hongkong nach Linz – Tee, Wein und Leidenschaft vereint

In der aktuellen Episode von OÖ ungefiltert lernen Sie Helen Wu kennen – vielen besser bekannt als Madame Wu. Sie führt in der Linzer Altstadt einen Tee- und Weinsalon, der nicht nur für hochwertige Produkte steht, sondern für gelebte Gastfreundschaft und die Verbindung asiatischer Teekultur mit österreichischem Genussverständnis.

Helen Wu erzählt, wie sie von Hongkong über Deutschland nach Linz kam und dort den Mut fasste, ihren Traum umzusetzen: ein eigenes Fachgeschäft für Tee. Heute umfasst ihr Sortiment mehr als 260 Sorten – darunter zahlreiche Bio-Tees sowie Raritäten wie Pu-Erh- oder Chrysanthemen-Tee. Sie nimmt Sie mit in die Welt der chinesischen Teezeremonie, berichtet von Reisen zu Produzenten in Asien und davon, warum der persönliche Kontakt für sie unverzichtbar ist.

Doch Tee ist nur eine Seite ihrer Leidenschaft. Als promovierte Betriebswirtin und Weinakademikerin eröffnete sie wenige Schritte entfernt eine Boutique mit rund 180 internationalen Weinen, ausgewählten Gewürzen und Kochkursen. Wie sie Qualität bemisst, welchen Stellenwert Beziehungen zu Winzerinnen und Winzern haben und wieso alkoholfreier Wein zunehmend an Bedeutung gewinnt, erfahren Sie ebenso.

Im Gespräch spricht Helen Wu über Teamführung, Zeitmanagement, ihr Engagement in sozialen Vereinen und über das, was sie antreibt: Lernen, Weitergeben, Genießen. Ihr Motto – Zufriedenheit und Glück im Beruf wie im Privatleben – zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Geschichte.