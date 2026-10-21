Spitzentöne: Ex-Burgtheaterdirektor will vor dem Pilnacek-Ausschuss aussagen

Der frühere Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann übermittelt mir ein brisantes Dokument zum Abdruck: Nach erfolgreichen, von großem Publikumszuspruch gekennzeichneten Direktionsjahren (2009 bis 2014) wurde er vom damaligen Kulturminister Josef Ostermayer im Gefolge eines Finanzskandals entlassen. Die Malversationen hatte seine Finanzdirektorin verübt, ihre Causa ist zu Ende judiziert, die Strafe verbüßt. Die Verfahren gegen Hartmann wurden erst 2018 in allen Punkten eingestellt.

Nun aber wirft für ihn der Untersuchungsausschuss um den Tod des früheren Justiz-Sektionschefs Pilnacek Fragen auf: Der einst allmächtige Spitzenbeamte war auch während der auffallend langen, letztlich ergebnislosen Ermittlungen gegen Hartmann im Amt. Und die Sache wurde als „Berichtsakt“ geführt, heißt: Die Staatsanwaltschaft konnte nicht umfassend frei entscheiden, sondern musste an übergeordnete Stellen berichten.

Hartmann fragt sich außerdem, weshalb ebenfalls in der Verantwortung stehende Personen bis tief in die politischen Parteien gerichtlich unbehelligt blieben. Mit anderen Worten: ob bei der weitgehenden Zerstörung seiner Karriere alles mit rechten Dingen zuging.

Er möchte diesbezüglich gern vor dem Ausschuss aussagen.