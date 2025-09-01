Martin Suter: „Ich würde die Rechten nicht einmal ignorieren“

Noah ist Mitte dreißig, Künstler und mittellos. Seine Gefährtin Camille verlässt ihn, weil sie das gemeinsame Leben nicht mehr finanzieren will. Als Noah endlich eine Chance sieht, mit einer Installation im Kunstmarkt wahrgenommen zu werden, stiehlt ihm sein bester Freund die Idee dafür. Seine letzte Hoffnung bleibt die wohlhabende Witwe Betty. Sie verspricht ihm eine beträchtliche Summe, wenn er den Geschäftspartner ihres verstorbenen Mannes beseitigt.

Dieses Setting mutet auf einen ersten Blick wie der ideale Ausgangspunkt für einen Thriller an. Das ist es auch. Doch mit schlichter Spannungsliteratur würde sich der Schweizer Martin Suter, 77, nicht zufriedengeben. Sein jüngster Roman „Wut und Liebe“ verblüfft auf 304 Seiten als furioses Vexierspiel mit überraschenden Wendungen.

Am 11. September stellt Suter seinen Roman mit Burgschauspielerin Caroline Peters im Wiener Konzerthaus vor. Zuvor erreichte ihn News in Zürich.

Herr Suter, Sie stellen Ihren Roman mit Caroline Peters inszeniert im Konzerthaus vor. Ist das Ihr erster Schritt in Richtung Theater? Werden Sie jetzt auch Stücke schreiben und darin sogar selbst mitspielen?

Ich bin kein Schauspieler und habe auch nicht vor, einer zu werden. Ich habe in Wien Caroline Peters an meiner Seite. Mit ihr werde ich die Dialoge lesen. Joachim Lux, er war hier in Wien lange Chefdramaturg am Burgtheater, hat die Dialogfassung geschrieben. Mir gefällt sehr gut, was er gemacht hat und das will etwas heißen, es ist nicht selbstverständlich, dass ein Schriftsteller so etwas sagt, wenn ein Dramaturg etwas umschreibt.

In „Wut und Liebe“ blicken Sie tief in menschliche Abgründe. Es geht um Rache, Betrug und Geldwäsche. Hat Sie ein bestimmter Fall zu dieser Geschichte inspiriert?

Ich gehe nicht so vor, dass ich auf eine Inspiration hoffe, sonst käme ich nicht voran. Wenn ich nach einer Geschichte suche, dann schaue ich, welche klassisch dramaturgischen Prinzipien und welche Gattungen infrage kommen. „Wut und Liebe“ ist eigentlich ein Gerechtigkeitsund Rache-Roman. Meine Art, über ein Westernthema zu schreiben. Jemand tut jemandem Unrecht und der rächt sich.

Sind Sie schon jemandem begegnet, der sich von seiner Lust auf Rache antreiben ließ?

Ich versuche nicht, mich in andere Leute reinzuversetzen, aber irgendwo in mir sitzt auch ein winziger Rächer und den lasse ich dann größer werden, wenn ich ihn zum Schreiben brauche.

Im Roman schildern Sie verschiedene Rachemotive. Ein Rächer ist ein Künstler, dem eine Idee gestohlen wurde. Ist Ihnen das auch schon passiert?

Das ist mir noch nie passiert. Aber einst hat mir einer meine erste Frau ausgespannt. Da hatte ich schon Rachegelüste.

Haben Sie sich gerächt?

Ich dachte, dem zahle ich es heim. Aber wir waren dann später wieder sehr gut befreundet. Alle drei.

Kehrte die Frau zu Ihnen zurück?

Nein, nein. Die ging weg. Aber sie ist immer noch eine gute Freundin. Sie ist eine sehr erfolgreiche Künstlerin geworden. Vivian Suter.

Ein Künstler im Roman behauptet, wenn man etwas nur für die Welt macht, dann ist es Marketing, wenn man etwas für sich selbst und die Welt macht, dann kann es Kunst werden. Wo sehen Sie die Grenze zwischen Kunst und Marketing?

Das war eine ernste, aber auch spielerische Diskussion von Noah und seinem erfolgreichen Künstlerfreund. Der sagt, man muss den Künstler in seinem Werk erkennen, man muss erkennen, von wem eine Arbeit ist. Denn dieser Noah probiert ständig Stile aus. Ich würde die Grenze dort ansetzen, wo man sich zuerst überlegt, welche Marke man aus sich selbst machen will. Wenn die Kunst per se zur Marke wird, ist das okay. Aber den umgekehrten Weg einzuschlagen, was sicher viele machen, finde ich dubios.