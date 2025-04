Raphaël Pichon: Auf Bachs Spuren

Dass er zu einem kleinen Glied dieser Polyfonie wurde, empfand der Bub, der bereits Geige und Klavier lernte, als veritablen Schock. Dann war es die Art, wie in der „Johannespassion“ vom Leiden Christi erzählt wird, nämlich gleichsam als Augenzeugenbericht. „Johannes will, dass wir diese Geschichte in unseren Eingeweiden spüren. Man ist zugleich Opfer und in dieser Menschenmenge, die Jesus verurteilt, auch Henker. Ich habe das als Kind alles noch nicht so verstanden, aber ich fühlte den Schock, den es in mir ausgelöst hat“, sagt Pichon. Der Eindruck ließ ihn nicht mehr los. Als Teenager beschloss er dann, selbst Musiker zu werden.

2006, noch während seines Studiums am Pariser Konservatorium, gründet er das Ensemble Pygmalion, ein Originalklangorchester samt Chor. Dabei geht es ihm nicht darum, den Klang vergangener Zeiten authentisch nachzuahmen, sondern mit seiner Interpretation möglichst nahe an die ursprüngliche Botschaft eines Werks zu gelangen. „Man darf nicht glauben, dass historische Instrumente ein Konzert besser machen. Aber die Instrumente heute fügen dem Klang etwas hinzu. Die historischen begehen keinen Verrat. Das ist so, als würde man eine andere Sprache sprechen. Mir geht es um das Wiederfinden der wahren Sprache, der Grammatik, des wahren Vokabulars“, beschreibt Pichon den Vorgang.