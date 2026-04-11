Mariah Careys Residenz in New York steht zum Verkauf

"Die ursprünglich von Mario Buatta entworfene und früher von Mariah Carey bewohnte Residenz zeichnet sich sowohl durch gestalterisches Erbe als auch durch kulturelles Prestige aus", heißt es. Als sie die Immobilie 1999 kaufte, habe Carey neun Millionen Dollar für die drei Penthouse-Etagen gezahlt, die sie dann zusammenführen ließ, berichtete die "New York Times".

Die "New York Times" veröffentlichte von der Maklerfirma zur Verfügung gestellte Fotos, die in Beige- und Goldtönen gehaltene Wohnräume mit schweren Sitzmöbeln zeigen sowie die Dachterrasse im marokkanischen Stil. Der Weltöffentlichkeit gewährte Carey einen Einblick in ihr Domizil bald nach der Fertigstellung 2002 im MTV-Format "Cribs". In der TV-Show, in der Prominente ihre Häuser präsentierten, habe sich die Sängerin sechsmal für die Kamera umgezogen und fast jeden der Räume als ihr Lieblingszimmer bezeichnet, rekapituliert die US-Zeitung die Sendung.

Darüber, warum Carey nun ihre opulente Behausung im Szene-Viertel Tribeca abgeben möchte, verliert die Anzeige kein Wörtchen. Der Verkauf könnte für finanzielle Schwierigkeiten sprechen, schreibt die "New York Times": Öffentlich zugänglichen Aufzeichnungen zeigten, dass Carey im Laufe der Jahre wiederholt Kredite für das Domizil aufgenommen und dabei Schulden in Höhe von rund 18,6 Millionen Dollar angehäuft habe.