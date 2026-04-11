Angeschossener Rapper Offset aus Krankenhaus entlassen

Offset, der bürgerlich Kiari Kendrell Cephus heißt, wandte sich am Freitag auf Instagram an seine knapp 24 Millionen Follower. Er danke allen, die ihm Liebe gezeigt hätten, schrieb der Musiker. Er würde sich nun auf seine Familie, seine Genesung und seine Rückkehr zu Musik konzentrieren. Er habe erkannt, dass das Leben aus "stillen Siegen und lauten Verlusten" bestehe. "Das Leben ist ein Glücksspiel und ich spiele immer noch, um zu gewinnen", führte er weiter aus.

Auf den Vorfall ging der Rapper nicht näher ein. Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung waren laut Polizei zwei Personen festgenommen worden, darunter der Rapper Lil Tjay wegen ordnungswidrigen Verhaltens. Die Anwältin des 24-Jährigen sprach von "falschen Gerüchten", wonach Lil Tjay in die Schießerei verwickelt gewesen sei.

Offset war früher mit der Sängerin Cardi B zusammen und hat mit ihr drei gemeinsame Kinder. Er wurde als Teil des Grammy-nominierten Hip-Hop-Trios Migos bekannt, die mit Hits wie "Versace", "Bad and Boujee" und "MotorSport" Erfolge feierte.

Im November 2022 war ein anderes Migos-Mitglied, der Rapper Takeoff, in der texanischen Stadt Houston erschossen worden. Ein 33-jähriger Mann wurde später wegen Mordes angeklagt.