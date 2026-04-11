Astronauten der Artemis-2-Mondmission zurück auf der Erde

Die ersten Menschen, die seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes waren, sind zurück auf der Erde. Die vier "Artemis 2"-Astronauten landeten nach rund zehn Tagen im All an Bord der "Orion"-Kapsel plangemäß um 19.07 Uhr Ortszeit im Pazifik, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit.
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Die drei US-Astronauten Reid Wiseman, Victor Glover und Christina Koch sowie der Kanadier Jeremy Hansen hatten sich bei ihrer Mondumrundung 406.773 Kilometer von der Erde entfernt - weiter als jeder andere Mensch.