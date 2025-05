Lydia Steier: „Oper existiert nicht im Museum“

Frau Steier, nehmen Sie in Ihrer „Tannhäuser“-Inszenierung kurzfristig noch Bezug auf die aktuellen Geschehnisse in Rom?

Nein, so eine Produktion bereitet man Jahre vor. Für mich steht bei „Tannhäuser“ ein anderes Problem im Zentrum. Es geht um Zugehörigkeit. Manche Menschen sind nicht imstande, in einer gewissen Gesellschaft zu überleben. Das ist eine Art Krankheit unserer heutigen Zeit. Im zweiten Akt befinden wir uns im Sängerkrieg auf der Wartburg. Hier lernen wir sozusagen den Hof des Landgrafen kennen. Und wir sehen deutlich, dass alle drei, Tannhäuser, Wolfram und Elisabeth, nicht in der Lage sind, in dieser Gesellschaft zu überleben. In einer Zeit, in der die Gesellschaften immer mehr nach rechts rücken, wird es viel beunruhigender, wenn man andere einschränkt.

Ich denke, es ist ein guter Moment, um sich zu fragen, was es bedeutet, überhaupt einer Gesellschaft anzugehören. Und wir versuchen, in diesem Stück unsere Zeit wie in einem Spiegel zu betrachten, aber auch durch einen historischen und ästhetischen Filter. Denn ich bin keine Regisseurin, die gerne Einkaufstaschen von einem Supermarkt auf der Bühne sieht oder fotorealistische Darstellungen ultramoderner Kostüme. Ich liebe auch das Spektakel. Wir beginnen in einem Etablissement in der Weimarer Republik. Vorbild war das Ace Hotel in Los Angeles, ein Bau im Gothic Style, wo sich einst Hollywood-Größen mit Opium zugedröhnt haben und ihre Geliebten getroffen haben. Die Kostüme sind von Otto Dix (Maler der Neuen Sachlichkeit, Anm.) inspiriert. Das ist sozusagen der verbotene Ort.

Claus Guth hat den Venusberg ins Hotel Orient, ein Wiener Stundenhotel im ersten Bezirk, verlegt. Ich konnte schon einen Blick auf Ihre Bühne werfen. Die Halle in der Wartburg sieht gigantisch aus.

Claus Guths Inszenierung habe ich nicht gesehen. Die Halle basiert auf der Architektur von Albert Speer. Wir siedeln den zweiten Aufzug 1938 an, als Zitat der „Tannhäuser“-Aufführung der Wiener Staatsoper aus diesem Jahr. Wir marschieren aus der Freiheit, der Dekadenz an einen Ort, wo all das verpönt ist. 1937 gab es die Ausstellung „Entartete Kunst“, wo genau festgelegt war, wie Kunst zu sein hatte. Den dritten Akt verlegen wir dann in eine Art gesellschaftliche Wüste. Die Menschen leben isoliert vor ihren Bildschirmen, Rituale wie gemeinsames Feiern gehören der Vergangenheit an. Man könnte das als Warnung vor der Zukunft sehen. Wohin steuern wir ohne Tannhäuser, ohne den Künstler?