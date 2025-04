„Es gibt einen Rausch, der ohne Reu‘“: „Lohengrin“ an der Wiener Staatsoper

Dass Jossi Wieler und Sergio Morabito der Elsa den Mord an ihrem Bruder Gottfried andichten, der sie als Wiedergänger am Ende mit dem Schwert tötet, ist bei dieser überwältigenden musikalischen Aufführung Nebensache. Das Geschehen hat das Regieteam an einen Kanal verlegt, die Brabanter sind wie Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg gekleidet (Bühne & Kostüme: Anna Viebrock).

Lohengrin tritt wie ein Ritter aus der Werkstatt der britischen Komikertruppe Monty Python auf. Das einzig wirklich Ärgerliche an dieser Regie ist, dass Chöre und Statisten auf der Bühne rempeln und poltern, während Klaus Florian Vogt seinen Dank an den Schwan zartfühlend intoniert. Aber das ließe sich leicht ändern. Dem Wagner-Rausch, den Thielemann auslöst, kann das nichts anhaben.