Hnatovič: „Ich lerne mich von Bild zu Bild besser kennen“

Ihrem Leitmotiv, dem Menschen, bleibt sie jedoch treu – der Akt ist weiterhin übergeordnetes Thema ihrer Arbeit. „Nach wie vor sind es die Geschichten hinter den Menschen, die mich faszinieren“, so Hnatovič. Dabei löst sie genau das in ihrer Arbeit: Das Persönliche verschwindet, die Identität wird teils ausgelöscht. Die Frage, was vom Menschen bleibt, wenn er nur noch im Blick anderer exisitiert, ist allgegenwärtig. Was ihre Menschenbildnisse auszeichnet, ist ihr sensorisches Feingefühl – die Gabe des Wahrnehmens, die ihr hilft, ihre Protagonisten in deren Tiefe, deren Persönlichkeit, zu erfassen. „Zunächst sind es ja meist Fremde, die mich auf irgendeine Art und Weise berühren“, erzählt sie von ihren Motiven, die sie auf Social Media gleichermaßen wie in der U-Bahn kennenlernt. Im nächsten Schritt werden diese fotografiert – „im Dialog komme ich ihnen unglaublich nahe.“ Nähe und Vertrautheit, die sich in den fertigen Arbeiten deutlich widerspiegeln.

Was sich seit der Loslösung vom Vater verändert hat, ist Hnatovičs künstlerischer Zugang – eine subtile Veränderung, die sich aufmerksamen Betrachtenden erschließt: Denn obwohl ihre Bilder auf den ersten Blick nach wie vor im Realismus zu verorten sind, offenbart der zweite, das genaue Betrachten und Hinterfragen, dass die räumlichen Kompositionen perspektivisch nicht existieren können. Die Grundlage dieser Irreführung entsteht unter digitaler Einflussnahme: Sie fotografiert bevorzugt Wiener Altbauräumlichkeiten und überarbeitet diese so weit, bis sich die gewünschten, surrealen Räume eröffnen, in denen sie schließlich ihre Modelle positioniert. „Letztlich sind meine Arbeiten heute digitale Collagen, die sich später ihren Weg in Ölfarbe und unter Neuinterpretation altmeisterlicher Techniken auf die Leinwand bahnen. Es ist also die Realität, die ich in meinen surrealen Bildwelten in eine neue Wirklichkeit überführe“, so Hnatovič. Die stets in Smaragdgrün grundierten Leinwände, deren Farbigkeit sich in den finalen Bildkompositionen als Untermalung zumindest an einer festgelegten Stelle wiederfindet, bespannt sie selbst: „Standardmaße schränken zu sehr ein – meine Figur nimmt sich den Platz, den sie für ihre Existenz benötigt.“

Raum, den sich heute auch Hnatovič für sich und ihre Arbeit nimmt. Dass etwa Abstraktion Einzug in ihre Arbeiten findet, war für die Künstlerin vor gar nicht allzu langer Zeit noch undenkbar. „Abstraktes war für meinen Vater nie Kunst“, erklärt sie. „Heute schätze ich das Abstrakte sehr, weil es mir Türen geöffnet hat – Türen in Richtung grenzenloser Freiheit.“ Nicht länger von selbst auferlegten Zwängen kontrolliert, gleicht ihr Schaffensprozess heute einem Experiment, das sie mit jeder Arbeit sich selbst ein Stück näherbringt. „Ich lerne mich von Bild zu Bild besser kennen.“ Und noch einmal singt Nina Simone: It’s a new life for me and I’m feeling good…