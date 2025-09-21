Einsamkeit: Fremd zu mir selbst

Einsamkeit tut weh. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das Hirnareal, das durch soziale Ausgrenzung aktiviert wird, ist dasselbe wie beim körperlichen Schmerz­empfinden. Evolutionsgeschichtlich war es früher ein Todesurteil, in Steppe oder Wald zurückgelassen zu werden. Das erste Anzeichen von Zivilisation sei ein Oberschenkelknochen, der gebrochen und dann geheilt worden sei, sagt die Anthropologin Margaret Mead. Kein Mensch vor Zehntausenden Jahren hätte ein gebrochenes Bein lange genug überlebt, dass der Knochen heilen kann. Der Fund eines gebrochener Oberschenkelknochens, der geheilt ist, ist ein Beweis dafür, dass sich jemand Zeit genommen hat, bei dem zu bleiben, der gestürzt ist, die Wunde verbunden, die Person in Sicherheit gebracht und die Person durch Genesung gepflegt hat.

Die junge Frau atmet schwer, kann kaum schlafen. Sie wird medizinisch untersucht und gut versorgt. Ein Kollege, der das Anamnesegespräch mit der Patientin führt, erfährt, wie gern sie Lieder singt, wie wichtig Musik für sie ist. Er hat die Idee, sie zu fragen, ob sie in einem Chor singen wolle. Ob er schauen solle, wo es in ihrer Nähe Singgruppen gäbe. Die Patientin ist nicht sicher, wagt sich dann doch zur ersten Chorprobe. Das Singen tut ihr gut. Da geht es ums richtige Atmen, darum, Luft zu holen und zum Klingen zu bringen. „Ich fühle wieder Freude, das gemeinsame Singen ist so befreiend“, erzählt sie. Das Singen im Chor ist ein Beispiel für „soziale Verschreibung“. Es könnte auch ein Tanzkurs, ein Theaterbesuch, eine geführte Wanderung oder etwas ganz anderes sein.

Das „soziale Rezept“ zielt darauf ab, die persönlichen Interessen und sozialen Bedürfnisse einer Person anzusprechen. Oft geht es um Einsamkeit. In Großbritannien, woher die Idee des „Social Prescribings“ kommt, wird ein „Linkworker“ eingesetzt, der die Vermittlungsarbeit leistet. Verlinken heißt Verbinden. Der Arzt überweist zum Linkworker, der dann mit dem Patienten das konkrete soziale Heilmittel organisiert.