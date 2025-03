Lars Eidinger: „Wir leben im Zeitalter des Narzissmus“

Sie meinen den Roman von Michael Köhlmeier.

Chaplin und Churchill unterhalten sich über Clowns und kommen auf W. C. Fields zu sprechen. Der sagt auf der Bühne, er hasst Kinder und kleine Hunde. Und alle lachen. Warum? Das ist ein interessantes Phänomen, das ich auch oft im Theater beobachte. Die Leute ­lachen, weil es absurd ist, Kinder und kleine Hunde zu hassen, aber auch weil etwas in ihnen das auch tut. Es findet also eine Entfremdung sich selbst gegenüber statt. Man spaltet sich von seinem eigenen Ich ab und lacht schadenfroh über sich selbst.

Lassen Sie uns noch über den „Jedermann“ sprechen. Hat sich Ihre Sicht darauf nach den beiden Festspielsommern geändert oder sehen Sie Salzburgs Traditionsstück noch immer als so eine Art „Traumschiff“?

Das ist ein Missverständnis. Ich selbst habe das nie so gesehen. Ich habe lediglich die Sicht der Deutschen auf den „­Jedermann“ beschrieben. Daran hat sich nichts geändert. Für mich war, ­unabhängig davon, wie das von außen wahrgenommen wird, diese Auseinandersetzung mit dem Stoff sehr wichtig. Das waren wirklich zwei ganz tolle, ­unvergessliche, wichtige Jahre mit dem Ensemble. Ich bin sehr glücklich, es ­erlebt zu haben.

Gibt es Pläne für weitere Auftritte bei den Salzburger Festspielen?

Ich habe gerade mit Markus ­Hinterhäuser telefoniert und wir haben überlegt, was wir vielleicht in der Zukunft zusammen machen können.

Lassen Sie uns noch einmal auf „Das Licht“ zurückkommen. Was haben Sie empfunden, als Sie den Film gesehen haben?

Ich sehe das beim Film wie bei der ­Fotografie. Ich habe zwei Fotobände ­veröffentlicht. Es gab Ausstellungen in Deutschland, auch in Wien, Salzburg und Klagenfurt. Im Grunde ist es doch viel interessanter, was die Leute in ­diesen Bildern sehen, als was ich darin gesehen haben will oder was ich damit ausdrücken will. Das heißt, wenn ich Ihnen jetzt erkläre, was ich denke, steht es eigentlich eher Ihrer Interpretation im Weg. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass die Leute offen da rein­gehen und nicht das rezipieren müssen, was ich damit ausdrücken will.

Ich frage das nicht in dem Sinn, was will uns der Autor damit sagen …

Darum geht es auch nicht in der Kunst. Wenn ich ein monochromes Blau von Yves Klein betrachte, finde ich eher ­interessant, was es mit mir macht. Natürlich interessiert mich auch, was sich Yves Klein dabei gedacht hat. Aber ich glaube, das Besondere ist tatsächlich, dass man damit konfrontiert ist und letztendlich auf sich selbst zurück­geworfen ist. Was haben Sie sich bei diesem Film gedacht?

Das führt uns wieder zum Beginn unseres Gesprächs zurück. Ich dachte an „Hamlets“ Monolog, den ich zuletzt von Ihnen im Konzerthaus gehört habe. Soll man sich den wüsten Schlägen des Schicksals stellen?