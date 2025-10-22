Klassik2Go.rave: Klassik trifft Techno im Wiener Club Praterstrasse

Nach der Premiere am Donauinselfest fand die Eventreihe Klassik2Go, initiiert von Ossi Schellmann, Gründer der Summerstage und Mastermind hinter dem Format, ihre Fortsetzung im Wiener Club Praterstrasse. Unter dem Titel Klassik2Go.rave traf klassische Musik auf elektronische Beats.

Den Auftakt gestalteten das K2G Kammerorchester und acht junge Opernsängerinnen mit zwei Live-Sets, die klassische Werke in einem neuen Kontext präsentierten. Im Anschluss übernahm Nanoviola das DJ-Pult. Die Künstlerin kombinierte elektronische Rhythmen mit live gespielten Geigensoli und sorgte damit für den Übergang von Klassik zu Clubsound. Der Abend war ausverkauft.

Zu den Gästen des Abends zählten unter anderem André Stolzlehner (Galerist, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Wien), Sandra Kendl (Techno Café), Marc Zimmermann (Popup Media), Barbara Zimmermann (Forum Alpbach), Alex Geringer (Ahead Media), die Künstlerin Kata Öhlschlegel, Petra Formann, Lea Liebl, Schauspieler Julian Valerio Ehrl sowie Gastgeber Ossi Schellmann selbst.

Mit dem Format will Schellmann klassische Musik einem neuen Publikum zugänglich machen und Verbindungen zwischen Tradition und zeitgenössischer Clubkultur schaffen.