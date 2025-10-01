Essl und Fleischhacker sprechen über Nitsch

Am Samstag, den 18. Oktober 2025, findet im Nitsch Museum in Mistelbach ein Gespräch zwischen dem Kunstsammler und Museumsgründer Karlheinz Essl und dem Journalisten Michael Fleischhacker statt. Beginn ist um 18 Uhr.

Karlheinz Essl, der eine der größten und bekanntesten Baumarktketten Europas gründete und leitete, baute ab den 1970er-Jahren gemeinsam mit seiner Frau Agnes die Sammlung Essl auf. Diese entwickelte sich zu einer der größten Sammlungen für Gegenwartskunst in Österreich und darüber hinaus. 1999 eröffnete er das Essl Museum, eines der ersten privaten Kunstmuseen Europas, das bis 2016 über 200 Ausstellungen zeigte.