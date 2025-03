Jonathan Fine: Der neue Herr über die alten Meister

Bevor sich der Direktor wieder seinem Amtsgeschäft zuwendet, noch ein Wort zur Weltlage. Wie sieht der Doppelstaatsbürger die aktuelle Außenp0litik der Vereinigten Staaten? „Ich hoffe, dass die USA wieder den Weg zu einer stabilen Politik finden und sich bald wieder als zuverlässiger Partner anbieten ­werden.“ Schon in zwei Jahren stünden Kongresswahlen an. „Das kann eine ­große Auswirkung haben. Ich glaube aber, die Fragen, die wir uns in Europa stellen müssen, sind: Wie haben wir die Zeit in den letzten vier Jahren benutzt, um uns auf diese Situation vorzubereiten? Und was können wir jetzt tun, die europäische Sicherheit so weit wie möglich zu garantieren und uns ein stabiles wirtschaftliches Leben zu sichern?“

Noch etwas: Was würde er denn gern in seiner Amtszeit erreichen? Da kommt er wieder auf seine Kindheit zu sprechen: „Obwohl ich in New York aufgewachsen bin und für mich das Metropolitan Museum die Referenzsammlung war, war das Kunsthistorische Museum immer ein wichtiges Museum für mich, das man in einem Atemzug mit dem Louvre oder dem Prado nennt.“ Heute könne man das nicht mehr so einfach behaupten. Es solle aber wieder so werden! Und noch etwas: „Ich würde mich sehr freuen, wenn wir in zehn Jahren einfach überall in Österreich präsent sind und wichtige Werke in allen ­Bundesländern zeigen können.“

Die Federkrone transportbedingt ausgenommen.