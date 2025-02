Joanna Gleich: „Ich mache nie das, was das Bild von mir verlangt“

„Wien is a schöne Stadt“, entlockt die Nadel des etwas in die Jahre gekommenen Plattenspielers krächzend dem Vinyl. „Das weiß alle Welt“, stimmt Joanna Gleich beipflichtend ein. Wie recht er doch hat, der von ihr hoch geschätzte Liedermacher und Dichter Georg Kreisler. Immerhin ist Wien seit 1979 selbstgewählter Lebensmittelpunkt der in Polen geborenen Künstlerin. Längst sieht sie sich als Wienerin. „Immerhin habe ich quasi mein ganzes Leben hier verbracht. Als ich mit 17 Jahren das erste Mal in Wien war, hat mich die unbekümmerte Schönheit der Stadt mit ihrem menschlichen Herz sofort in ihren Bann gezogen – mir war klar, da will ich leben“, so Gleich, die hier ursprünglich als Dolmetscherin arbeiten wollte. Die Basis dafür, die der deutschen Sprache, wurde ihr bereits in Polen vermittelt. Ebenso wie die grundlegenden Techniken der bildenden Künste, die sie im darauf ausgerichteten Lyzeum in Opole erlernte. Die Entscheidung für zweiteres, die Kunst, war – wenn auch vielleicht nicht ganz bewusst – bereits im Alter von zwölf Jahren gefallen: „Damals habe ich aus eigener Motivation mit dem Malen begonnen“, erinnert sich die Künstlerin. Geht es nach ihr, der ideale Zeitpunkt, um damit anzufangen: „Dieses frühe Eintauchen und Erkunden dieser künstlerischen Welt eröffnet Perspektiven, die einen Vorteil verschaffen, der an keiner Akademie mehr aufholbar ist. Das hat damals eine Leidenschaft geweckt, die bis dato ungebrochen ist. Malen ist für mich keine Arbeit, es ist Leben – mein Leben.“