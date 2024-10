Michela Ghisetti: MASTERCLASS im Zeichen feministischer Kunst

Immerhin ist es die Akribie, die Detailverliebtheit, die zunächst ins Auge fällt und Gesehenes auf den ersten, flüchtigen Blick fast schon in der Fotografie verorten ließe. Erst der zweite Blick, das genauere Betrachten, überführt in die Realität der Zeichnung. Und mit jedem Schritt, den wir nun näher an Ghisettis Arbeiten herantreten, lösen sich die farbigen Flächen von Haut, Haar und Textil in ihre eigentliche Essenz auf – abertausende Striche. Ausgeführt mit höchster Präzision und einem Nuancenreichtum an Buntstiften. Dass sich Michela Ghisetti nicht gerne in der fotorealistischen „Schublade“, die zu den anspruchsvollsten Disziplinen bildender Kunst zählt, wiederfindet, ist der Genese ihres Stils verschuldet. Er ist Resultat des Ringens um väterliche Anerkennung für das eigene Schaffen und somit Ergebnis der Unterwerfung unter patriarchale Strukturen. „Der Fotorealismus wurde zu meinem künstlerischen Korsett, die Arbeit an DOING DOMENICA war meine Befreiung daraus.“