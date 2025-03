Gerhard Kaiser: "Ich bewohne meine Bilder"

Seine Wurzeln hat all das, seine Kunst, „ein Fluch und Segen, der einen permanent fordert“, in Kaisers Kindheit. „Wie so viele Kolleginnen und Kollegen habe ich immer schon gerne gezeichnet – der Rest war irgendwie vorbestimmt“, erinnert er sich an eine Anekdote: Als Landkind war es für ihn unvorstellbar, ohne Eltern nach Wien zu fahren. Nicht mehr selbstständig aus dem Großstadt-dschungel herauszufinden, war immer eine gewisse Urangst Kaisers, der er sich gemeinsam mit dem befreundeten Nachbarsjungen im Alter von zwölf Jahren stellte. „Wir sind mit dem Zug am Hauptbahnhof angekommen“, erzählt er. „Das Erste, was wir uns damals angesehen haben, war das 20er Haus, ehe wir nebenan das Heeresgeschichtliche Museum besuchten. Mein Freund ist schließlich als General in Pension gegangen und ich, ja, ich sitze eben immer noch hier.“

Auch dass er später an der Angewandten in Wien studierte und schließlich die Kunst zu seinem Beruf machte, beruht auf einem Zufall. „Im Schwimmbad habe ich einen typischen Spät-68er – lange Haare, mächtiger Bart – kennengelernt, der an der Angewandten studierte“, so Kaiser. „Auf sein Anraten habe ich mich dort bei Oswald Oberhuber beworben.“ Zunächst dachte Kaiser, man hätte ihn abgelehnt, weil er seinen Namen auf dem schreibmaschinenbedruckten DIN-A4-Aushang überlas. Erst als ihm ein späterer Kommilitone am Bahnhof zur Aufnahme gratulierte, fuhr er zurück, um den Aushang ein weiteres Mal nach seinem Namen abzusuchen. Mit Erfolg.