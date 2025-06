Geglückt, misslungen: Die Bilanz der Theatersaison

Opernchef Bogdan Roščić hatte zuvor von einem flüchtigen Glücksmoment profitiert: Thielemann war, nicht nur in Freundschaft, aus Dresden und von den Salzburger Osterfestspielen geschieden, wollte nie mehr eine Chefposition annehmen und suchte sich dafür an der Staatsoper und anderswo aus, was ihm am Herzen lag.

Da erkrankte in Berlin der große Kollege Daniel Barenboim derart schwer, dass die Chefposition der Staatskapelle nach 32 Jahren über Nacht vakant wurde. Berlin, sagt Thielemann heute, sei ja doch seine Stadt und sein Wohnsitz. Also unterschrieb er mit halsbrecherisch schmalen elf Monaten Vorlaufzeit. Freilich unter der Bedingung, bereits Vereinbartes einhalten zu können.

So kam Wien eine Saison lang zur uneingeschränkten Ehre, und dass es der geliebte „Palestrina“ war, den er schon als junger Chef in Nürnberg und dann weltweit zwischen London, New York und Berlin dirigiert hatte – das war wohl inmitten der Krankengeschichte die Rettung für das Projekt. „Ich habe kurz gezögert, aber der Arzt hatte mir gesagt, wenn es Ihnen hilft, dann ist es besser, als wenn Sie zu Hause herumsitzen und das Bein hochlegen. Es war unglaublich, wie sich die Wiener Staatsoper um mich gekümmert hat. Sie haben mich zur Stoßwellentherapie und von da wieder zurück ins Hotel gebracht, alles mit einem Rollstuhl, mit dem sie mich auch vom Sacher bis zum Orchestergraben und nachher auf die Bühne zum Applaus hochschoben. Die haben mich tatsächlich gerettet. So wie schon in der Corona-Zeit“, kommt Thielemann auf ein anderes bedrohliches Kapitel, „als ich in Dresden nichts machen konnte. Und dann riefen die Wiener Philharmoniker an und fragten, ob ich den ganzen Bruckner aufnehmen will.“ Das Resultat aus dem leeren goldenen Saal vor einem Dutzend Kritikern hat Interpretationsgeschichte geschrieben, der komplette Brahms ist in Arbeit.