John Logie Baird und die Erfindung des Fernsehers

Vor 100 Jahren, im Jänner 1926, gelang es Baird in einem kleinen Raum der Royal Institution in London vor ausgewählten Gästen und Vertretern der Presse, die unscharfen Umrisse eines Menschenkopfs auf einen selbst gebastelten Bildschirm zu übertragen. Das schottische Genie hatte ein Gerät geschaffen, das Bewegungen in elektrische Signale verwandelte und sie über eine Distanz drahtlos sichtbar machte – das erste Fernsehbild.

Die Presse war begeistert. Der „verrückte Professor“, den keiner ernst genommen hatte, plötzlich der gefeierte „Zauberer aus Schottland“. Ein Jahr später gelang Baird, ein TV-Signal von Glasgow nach London zu überspielen. 1928 die erste Übertragung über den Atlantik in die USA.

Seine Entwicklung ist mit heutigen TV-Systemen nicht vergleichbar. Sie wird als „Mechanische Ära“ des Fernsehens – 1920 bis 1930 – erfasst. Grundlage war eine rotierende Scheibe mit spiralförmig angeordneten Löchern, durch die ein Licht­strahl das Objekt abtastet.