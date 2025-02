Enrique Fuentes: Seine Kunst des Erzählens

Die zusammengetragenen Preziosen sind Souvenirs zahlreicher Reisen und Beweis dafür, dass es sich bei dem ­gebürtigen Mexikaner um einen waschechten Kosmopoliten handelt. ­Sieben Sprachen spricht Fuentes. Die eine Heimat gibt es in seiner Welt nicht. „Der Heimatbegriff ist für mich ein weitgefasster, das sind Orte, die ich nach einer gewissen Zeit beginne zu vermissen – wo es mich immer wieder aufs Neue hinzieht. Heimat ist immer da, wo ich mich gerade aufhalte“, erklärt der 44-Jährige, der ziemlich genau jedes Drittel seines Lebens in unterschiedlichen Kulturen verbrachte. Aktuell fühlt er sich am ehesten als Österreicher. Als Beweis dafür deutet er selbstironisch einen Schuhplattler an, was gänzlich mit seinem Erscheinungsbild – dem Künstlerhabitus inklusive getönter Brille, Nasenpiercing und zu einem willkürlichen Zopf gebändigter mexikanischer Mähne – konkurriert.

Die Selbstidentifikation kann morgen jedoch schon wieder eine andere sein. In drei Wochen ist sie es allerspätestens. „Länger halte ich es selten an einem Ort aus – der Tapetenwechsel ist unverzichtbar.“ Für sein Wohlbefinden und seine Kunst. Denn die Orte, an denen sich Fuentes aufhält, haben unmittel­baren Einfluss auf seine Arbeit. „Der Rhythmus der Musik ist überall ein anderer – man tanzt anders. So ist es auch mit der Malerei.“