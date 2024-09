Ella Emhoff: Die Gen-Z-Ikone im US-Wahlkampf

Ins Licht der Öffentlichkeit trat Emhoff bei Joe Bidens Amtseinführung im Jänner 2021 in einem mit Edelsteinen besetzten Mantel mit Hahnentrittmuster von Miu Miu. Im gleichen Monat unterschrieb sie bei IMG-Models, wenig später schloß sie ihr Kunststudium mit Schwerpunkt Textilien und Bekleidung an der Parsons School of Design in New York City ab. Harris postete damals Anerkennung: „Herzlichen Glückwunsch an unsere Tochter Ella zu ihrem Abschluss. Ich bin so stolz auf dich. Träume ehrgeizig weiter, es gibt nichts, was du nicht erreichen kannst.“ (Emhoff revanchierte sich im Juli 2024 mit einer öffentlichen Liebesbekundung an Harris via Instagram.)