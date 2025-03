Elina Garanča kürt die Opernstars von morgen

Über 80 Sängerinnen und Sänger aus 13 Ländern bewarben sich, 15 traten im Finale an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien vor eine hochkarätige Jury.

Den ersten Platz sicherte sich die slowenische Sopranistin Maja Triler, die bei den renommierten Open-Air-Konzerten „Klassik unter Sternen“ in Göttweig und „Klassik in den Alpen“ in Kitzbühel auftreten wird. Der US-amerikanische Bariton Zacharias Galaviz und die südkoreanische Sopranistin Hyejin Han, die den zweiten und dritten Platz belegten, präsentieren ihr Können beim Prélude in Göttweig und bei „Kitzbühel Klassik“.

Eine Bühne für große Stimmen

Elīna Garanča und Karel Mark Chichon bieten den Gewinner:innen nicht nur Auftritte, sondern auch ein exklusives Coaching. Die Initiative wird von Raiffeisen NÖ-Wien finanziell unterstützt, um jungen Künstler:innen den Weg auf die großen Bühnen zu erleichtern.

2025 steht ganz im Zeichen von Johann Strauss II, dessen 200. Geburtstag gefeiert wird. Das Konzert „Klassik unter Sternen“ in Göttweig begeistert seit über 15 Jahren Klassikfans, während „Klassik in den Alpen“ erstmals im Schloss Kaps in Kitzbühel stattfindet.

Elīna Garanča betont die Bedeutung der Nachwuchsförderung:

"Viele unserer Finalisten haben nach ‚ZukunftsStimmen‘ internationale Karrieren gestartet. Es ist eine große Freude, junge Talente auf ihrem Weg zu begleiten."

Mehr Informationen unter: www.zukunftsstimmen.at