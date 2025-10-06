Dan Brown: „Jetzt habe ich weniger Angst vor dem Tod“

War es in gewisser Weise auch die Gefahr der Künstlichen Intelligenz, die Sie dazu gebracht hat, sich wieder der natürlichen Intelligenz zuzuwenden?

Absolut. Wissen Sie, Künstliche Intelligenz beeinflusst uns alle, aber bei Weitem nicht so sehr wie das menschliche Bewusstsein. Das ist die Linse, durch die wir alle die Realität sehen und durch die wir Künstliche Intelligenz interpretieren. Es ist also der übergeordnete Rahmen, der alles umfasst. Deshalb hat mich das sehr interessiert.

Katherine offenbart im Grunde genommen nichts anderes als die Lehren des Christentums, nämlich dass das menschliche Bewusstsein nach dem Tod weiterlebt. Sehe ich das richtig?

Das zeige ich in meinem Buch. Vielleicht ist das der Bereich, in dem Wissenschaft und Religion sich annähern.

Sie sind in einer religiösen Familie aufgewachsen …

Meine Mutter war Kirchenorganistin, und ja, wir waren eine religiöse Familie. Ich ging in die Kirche. Im Sommer war ich sogar in einem Kirchen-Camp. Ich bin also sehr religiös aufgewachsen und habe alle Geschichten geglaubt, die mir über Adam und Eva und die Genesis erzählt wurden. Als ich noch sehr jung war, besuchte ich das Boston Museum of Science und lernte etwas über die Evolution. Ich hatte nur von Adam und Eva gehört und erinnere mich, dass ich einen Priester fragte: „Welche Geschichte ist wahr?“ Der Priester antwortete: „Nette Jungs stellen solche Fragen nicht.“

Das war das Ende meiner religiösen Erziehung, und seitdem habe ich mir mein ganzes Leben lang diese Frage gestellt. Ich habe verstanden, dass die Herausforderung der Religion darin besteht, dass wir Metaphern als wörtliche Tatsachen lesen. Religion tut so viel Gutes in der Welt, und die heiligen Schriften sind voller Geschichten, aus denen wir im metaphorischen Sinne lernen können. Aber wir haben Probleme, wenn wir anfangen, sie wörtlich zu lesen.

Wie sehen Sie es aber, dass rechtskonservative Parteien die christliche Religion missbrauchen? Ist das nicht besonders in den USA der Fall?

Dass Religion instrumentalisiert wird, ist nichts Neues. Denken Sie doch an die Kreuzzüge. Und wenn das heute geschieht, überrascht mich das nicht. Aber ich lebe in meiner fiktionalen Welt und habe für Politik keine Zeit.

Was war für Sie das Aufschlussreichste, als Sie für Ihr Buch recherchiert haben?

Ich habe dieses Buch mit großer Skepsis begonnen. Wenn Sie mich gefragt hätten, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, hätte ich mit Nein geantwortet. Und acht Jahre später, insbesondere nachdem ich mit so vielen Menschen gesprochen habe und wirklich viel über die Wissenschaft und die Physik gelernt habe, habe ich viel weniger Angst vor dem Tod und bin offen für die Idee, dass das Bewusstsein über den physischen Tod hinaus weiterlebt. Das ist sehr beruhigend. Aber man muss vorsichtig sein. Einfach nur daran zu glauben, weil es beruhigend ist, genügt nicht. Man muss tatsächlich das Gefühl haben, dass die Wissenschaft diesen Gedanken unterstützt.

Ich habe in einem Podcast gehört, dass Sie das Buch geschrieben haben, als Ihre Mutter im Sterben lag. Wie hat sich das auf Ihr Schreiben ausgewirkt?

Weil ich einen mir nahestehenden Menschen verloren hatte, begann das Buch auch die Frage zu behandeln, was nach dem Tod geschieht – Eine Frage, die wir uns alle stellen. Egal, welche Sprache wir sprechen, egal, welcher Religion wir angehören. Das ist die große Frage der Menschheit. Und ich wollte sie in das Buch aufnehmen, besonders nachdem meine Mutter verstorben war.