Cecilia Bartoli: „Es geht nicht um Stars. Es geht um Qualität“

Barockoper ist doch große Show. Sie stellten Ariodante, Händels Helden, als eine Art Conchita dar …

Haha, der Vergleich mit Conchita Wurst, war kompletter Zufall, weil ich in der (männlichen) Rolle des Ritters Ariodante einen Bart angeklebt habe!! Genauso verglichen mich viele Leute mit Johnny Depp in „Pirates of the Caribbean“ … Diesmal wird so ein Gedanke schwieriger, weil ich ja nur Frauenfiguren verkörpere!

In Barockopern ist Genderfluidität eine Selbstverständlichkeit. Männer sangen Frauenrollen …

Das ist tatsächlich so. Die Rolle und die Stimme, welche sie verkörperte, war losgelöst vom Geschlecht der Person, welche sie darstellte. Daher sangen Frauen oft Männerrollen, Männer hingegen Frauenrollen. Es gab sogar Fälle, wo zum Beispiel in der Premiere einer Oper eine Männerfigur von einer Frau gesungen wurde, in der Wiederaufnahmen hingegen von einem Mann. Im Prinzip wollte ich mit meinem Bart genau das sichtbar machen, dass der Job von Bühnenkünstlerinnen und -künstlern schon immer verlangte, dass man sich ständig in andere Figuren hineinversetzt, wenn es das Stück verlangt, sogar vom anderen Geschlecht. Ursprünglich wurde dies übrigens damit erklärt, dass die Kirche es Frauen verboten hatte, auf der Bühne aufzutreten – aus sittlichen Gründen. Später entwickelte sich das Ganze aber zum überdrehten Genderplay von besonderer Erotik. Aufgrund der oft eher femininen Gestalt und ihrer hohen Stimme debütierten gerade junge Kastraten meist in Frauenrollen. Unglaublich tragisch, dass Hundertausende Knaben verstümmelt wurden zur Lust eines Publikums, welches sich von diesem „Spiel“ angezogen fühlte. Da bin ich dankbar, dass uns so viel herrliche Musik überliefert wurde, während das Kastrieren von Kindern Gott sei Dank aus der Mode gekommen ist.