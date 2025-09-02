Thomas Lichtblau: „Verantwortung heißt nicht, sich zu verstecken“

Herr Lichtblau, Casinos und Kultur – das klingt zunächst wie ein Widerspruch. Was verbindet diese beiden Welten?

Das kann natürlich als Gegensatz wahrgenommen werden, ist aber keiner. Zunächst einmal ist unsere Marke seit 1968 am Markt etabliert und steht für Qualität, Vertrauen und Nachhaltigkeit. Als verlässlicher Konzessionsnehmer tragen wir die Verantwortung, Glücksspiel in geordnete, sichere Bahnen zu lenken – ein Auftrag, den wir sehr ernst nehmen. Aber darüber hinaus verstehen wir uns als gesellschaftlicher Akteur, der Menschen zusammenbringt. Kultur ist in diesem Sinne keine PR-Maßnahme, sondern ein Dialogfeld. Sie steht für Kreativität, Innovation, Austausch. Und darin gibt es sehr wohl Überschneidungen – beides spricht die Sinne an und lebt vom Erleben, vom Perspektivwechsel sowie vom Miteinander. Unsere Casinos sind Orte der Begegnung – und Kultur gehört für uns ganz selbstverständlich dazu.

Also doch Imagepflege – nur eleganter verpackt?

Ich finde, es geht um Kohärenz. Unser Engagement muss zu unserer Haltung passen. Viele unserer Casinos sind beispielsweise in denkmalgeschützten Gebäuden untergebracht, unsere Unternehmensgeschichte ist eng mit regionaler Verankerung und gesellschaftlichem Beitrag verbunden. Das zeigt sich auch in der Breite unserer Kultursponsorships und sozialen Partnerschaften – vom Burgtheater bis zu kleineren regionalen Organisationen. Wir fördern nicht, um gut dazustehen, sondern weil es unserer inneren Überzeugung entspricht, dass wirtschaftlicher Erfolg mit gesellschaftlichem Nutzen einhergehen muss. Wir zeigen Einsatz, weil wir es wollen, nicht weil wir müssen.

Ein großes Wort in diesem Zusammenhang ist „Verantwortung“. Wie definieren Sie Ein großes Wort in diesem Zusammenhang diese für ein Glücksspielunternehmen?

Verantwortung bedeutet für uns, Glücksspiel so anzubieten, dass es seriös, sicher und verantwortungsvoll bleibt. Natürlich ist Spielen ein menschliches Bedürfnis. Aber unsere Aufgabe ist es, einen verantwortungsvollen Rahmen zu schaffen – etwa mit sozialer Kontrolle, geschultem Personal und dem Einsatz von Technologie zur Prävention und zum Monitoring. Wir haben lückenlose Informationen über das Spielverhalten unserer Gäste. Wenn sich auffälliges Verhalten zeigt, greifen automatische Prüfprozesse: Screenings, Informationsund Beratungsgespräche, Bonitätsabfragen, im Ernstfall eine Spielverhinderung. Ja, es braucht Eigenverantwortung. Aber unser System schützt – so gut wie kein anderes in Europa.