Bogdan Volkov: „Als wäre es mein letzter Auftritt“

Bogdan Volkov wurde am 7. Dezember 1989 in Tores in der damaligen Ukrainischen SSR geboren. Er studierte Gesang am Reinhold-Glière-Institut für Musik in Kiew und schloss 2013 seine Ausbildung an der Tschaikowski-Musikakademie ab. Nach seiner Ausbildung etablierte sich Volkov von 2016 bis 2018 als regelmäßiger Künstler am Bolschoi-Theater in Moskau. Seitdem hat er sich international einen Namen gemacht und tritt regelmäßig an führenden Opernhäusern weltweit auf - darunter Teatro alla Scala in Mailand, Royal Opera House in London, Metropolitan Opera in New York oder die Wiener Staatsoper.

Zu seinen bemerkenswerten Rollen gehören Ferrando in "Così fan tutte", Nemorino in "L'elisir d'amore", Don Ottavio in "Don Giovanni" und Lenski in "Eugen Onegin".