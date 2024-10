Caroline Peters: Heimkehr ins Auge des Sturms

Alte und neue Skandale

Als das Stück in den Achtzigerjahren entstand, war die Welt eine andere. „Damals jagte man Nazis, die wirklich noch Nazis waren. Wir jagen jetzt etwas anderes, einen Geist von modernem Faschismus, der sich auf der ganzen Welt ausbreitet.“ Vorwürfe an die Familie Wessely-Hörbiger für ihre dröhnende Beglaubigung der Nazi-Kulturindustrie? „Man kann immer leicht im Glashaus sitzen und mit Steinen werfen. Was weiß ich denn, was ich gemacht hätte?“ Der Monolog legt an Dringlichkeit zu. „Wäre mir meine Karriere lieber gewesen? Keine Ahnung. Ich hoffe nicht natürlich. Wäre ich clever genug zu sehen, worauf das alles hinausläuft? Vielleicht waren sie wirklich sehr eitel und wollten nicht verlieren, was sie erreicht hatten. Aber das ist kein schöner Impuls. Also loben kann man sie nicht dafür.“

Zumal es um Dringlicheres geht. „Das Ziel ist: wirklich, wirklich darüber nachzudenken, was passiert denn mit künstlerischen Biografien, wenn sich die Politik ändert? Genau diese Frage stellt sich uns doch im Moment. Was passiert denn, wenn wir jetzt ein Stück aufführen, das so richtig ordentlich stramme FPÖ-Wähler sehen wollen? Aber ich weiß gar nicht, wie so ein Stück aus­sehen würde! Theater“, fährt sie fort, „ist ständig in Gefahr. Das muss man schützen und nicht als Elend beschimpfen. Wir werden sonst alle weggewischt.“

Heißt? „Die FPÖ schreibt in ihrem Parteiprogramm, wenn sie die alleinige Regierung hätten, würden sie so etwas wie die Festwochen sofort streichen. Da ist doch bei einigen Leuten stark die Frage aufgekommen, ob es gerechtfertigt ist, was wir machen, staatlich zu subventionieren. Ich glaube, dass die Gruppe, die Kunst Geldverschwendung nennt, größer und lauter geworden ist. Da muss man sich jetzt mit guten, sachlichen Argumenten wappnen. Es wird immer darüber geredet, wie viel Geld Künstler verdienen oder verschwenden, aber ein Theater wie das Burgtheater hat über 700 Angestellte. Und nur 70 davon sind Künstler. Was ist denn mit den anderen? Sind die egal? Oder was das für eine Stadt wie Wien bedeutet, dass es eine Kulturhauptstadt ist und dafür Gäste aus aller Welt anreisen?“

Fragen über Fragen. Und eine dringlicher als die andere.