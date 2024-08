Zehn Jahre ist das her, da ließ ein junger Tenor namens Benjamin Bernheim bei den Salzburger Festspielen aufhorchen. Kraft, Ausdruck, ein silbrig hell gleißendes Timbre leuchteten aus Franz Schuberts Ritter-Oper „Fierrabras“. Heute ist der 39-jährige Franzose einer der Gefragtesten seines Fachs. In Salzburg tritt er diesen Sommer in der fordernden Titelrolle von Jacques Offenbachs „Hoffmanns Erzählungen“ an, begibt sich damit in die Nachfolge von Placido Domingo und Neil Shicoff. Premiere ist am 13. August.

Dass er stimmlich für diese mörderische Partie gerüstet ist, demonstrierte er bereits in Hamburg und in Paris an der Bastille Oper. Radio France nannte ihn gar die „Inkarnation von Hoffmann“.