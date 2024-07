Die Schweizerin Deleila Piasko ist 33 Jahre alt, eine feine, fragile junge Frau von geheimnisvoller Aura. Zu Beginn der Ära Kušej konnte sie am Burgtheater beeindrucken, ehe sie, nicht als Einzige, ihr Glück anderswo suchte. Selten, sagt sie, habe sie eine Rolle derart rasch angenommen. Sie werde auch während der gesamten Aufführungszeit in Salzburg wohnen bleiben, um Teil der Performance zu sein, die zur Rolle gehöre wie die Zeitreise mit den legendenumwobenen Vorgängerinnen. Dass man als Buhlschaft leicht ins Visier von Schmutzfinken geraten kann, die einem mit öffentlichen Beleidigungen an die Wäsche gehen, sich jedenfalls mehr für die Robe als für die Kunst interessieren? „Man muss aufpassen, dass man nicht alles an sich ranlässt in diesem Beruf, erwidert sie. „Da braucht man ein dickes Fell, aber das kann man sich erarbeiten.“ Der Beruf sei ja so fragil, vieles hänge vom Selbstbewusstsein ab, das wiederum spielerische Freiheit mit sich bringe.

Der Jedermann, von einer Frau gespielt, wie zuletzt öfter gefordert wurde: Das sei fraglos möglich, räumt Carsen ein, wie man schon beim Hamlet gesehen habe. Die Diversitätsdebatten? In London wird gerade darüber debattiert, dass eine nicht behinderte Frau Richard III. spielt. „Das Pendel, das so lange in die falsche Richtung ausgeschlagen habe, wird wohl bald den Mittelweg an[1]zeigen. Vielleicht sind wir dort ja schon angekommen.“

Das letzte Wort? Gehört dem Tod, wem sonst? Der Niederösterreicher Dominik Dos-Reis, 31, spielt derzeit bei Johan Simons in Bochum. Ihm sei der Schlüsselsatz des Stücks zugedacht, will er festgehalten wissen: „War alls dir nur geliehen.“ Und der Tod selbst? „Ist in unserer Produktion eine Art Engel, etwas Leichtes. Er ist der Bote, der die anderen abholt.“

Womöglich wird man heuer wieder gern in den „Jedermann“ gehen.

