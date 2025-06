Billie Eilish: Pop aus dem Schlafzimmer

Nun sind ihre Haare wieder dunkel und auch die weiten Hosen und T-Shirts feiern das Comeback – aber anders als zuvor, beinahe raffiniert. Eilish ließ sich nicht durch Kritik verbiegen, sondern fand stattdessen mehr als zuvor zu sich.

Das merkt man auch in ihrem dritten Album „Hit Me Hard and Soft“, das im Mai 2024 erschien. Es geht nicht mehr um Identitätskrisen, wenngleich die ernsten Themen nicht fehlen. Doch die Melodien wirken leichter, fast befreit. Die Pop-Ballade „Birds Of A Feather“ bespricht zwar textlich die ungesunde Besessenheit von einem Liebhaber, doch die fröhliche Melodie verleiht ihr den romantischen Glanz eines Liebeslieds. Ihre Fans feiern sie nach wie vor dafür. Laut dem Guardian ist dieses Album eine Mischung aus „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ und „Happier than Ever“, das „die geisterhaften Ohrwürmer des ersten Albums, das berauschende Schwelgen des zweiten Albums“ enthält. Bei den kürzlich abgehaltenen American Music Awards gewann sie dafür „Album of the Year“ sowie „Artist of the Year“. Die alte Billie ist zurück, aber neu interpretiert.

Heutzutage scheint es ihr auch besser zu gehen. Das Strahlen in den Augen ist zurückgekehrt und in einem kürzlich veröffentlichten Interview mit der britischen Ausgabe der „Vogue“ sagt sie: „Ich muss sagen, dass ich mich inzwischen wirklich sehr gut leiden kann.“