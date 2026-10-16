Skulptur „Artificial Real Time“ bei Sculpture by the Sea in Sydney

Schauplatz der Ausstellung ist die Gegend in der Nähe des Bondi Beach. Dort ist während der Schau auch die Arbeit von Erica Zaino ausgestellt.

Schon der Name der Ausstellung verweist auf ihren Bezug zum Meer: Sculpture by the Sea bedeutet übersetzt so viel wie „Skulptur am Meer“. Passend dazu liegt der Ausstellungsort nahe dem Strand.

Auch der Titel der Skulptur lässt sich übersetzen. „Artificial Real Time“ bedeutet sinngemäß „künstliche Echtzeit“ und verbindet damit zwei Begriffe, die auf den ersten Blick gegensätzlich wirken.

Das Foto ist Teil der Galerie „Bilder des Tages“, die ausgewählte Momentaufnahmen aus aller Welt versammelt.