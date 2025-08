Yun Wang: "Ich möchte einen Raum der Fantasie schaffen"

Dass das Betrachten dabei dem wortwörtlichen Eintauchen in andere Welten gleicht, ist kein Zufall. Als Inspiration dient Wang die Natur – allem voran ihre Abenteuer im Ozean: „Beim Tauchen verwandelt sich die Welt in eine stille Oase, in der nur das Pochen meines Herzens und mein Atem zu hören sind“, so die Künstlerin. Ganz bei sich zu sein, schärfe die Sinne und führe zu einer tieferen Bewusstseinserfahrung. Gesammelte visuelle Eindrücke und persönliche Empfindungen sollen später Einzug in ihre Arbeit finden. Ihr Narrativ ist dabei längst von Abstraktion gezeichnet: „Abstrakte Kunst erzählt keine Geschichte, gibt nichts vor und öffnet Interpretationsräume“, so Wang. „Ich möchte einen Raum der Fantasie schaffen, der Menschen die Freiheit gibt, ohne thematische Grenzen zu interpretieren und sich dabei selbst zu finden.“

Ein Zugang, dessen Wurzeln ihre ganz persönlichen sind: 1982 in China geboren, erlernt Wang als Tochter zweier Musiker bereits im Alter von vier Jahren das Klavierspielen – verbringt viel Zeit übend und hat kaum Kontakt zu anderen Kindern. Ein Arbeitsethos, der sich heute für die Qualität ihrer Arbeiten verantwortlich zeichnet: „Willst du in etwas richtig gut sein, ist eine Stunde der Praxis am Tag nicht ausreichend“, begründet sie die Zurückgezogenheit in ihrem Atelier. In der Zeit, die Wang früher nicht übte, flüchtete sie sich in die väterliche Büchersammlung – noch ehe sie lesen konnte, begann sie sich anhand der Bilder, ihre eigene Welt zu visualisieren. Dass sie bereits als Kind immer und überall gerne zeichnete, kam da gerade recht. Doch unabhängiges Denken wurde in China ebenso wenig gefördert wie Innovation.