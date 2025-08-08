Nikolaus Habjan: „Ich muss mein Revier nicht markieren“

Sagt Habjan, ehe er auf das Königsprojekt seiner bisherigen Karriere kommt. „Fidelio“ an der Wiener Staatsoper ist das, Premiere am 16. Dezember, Probenbeginn im November.

Otto Schenk hat seine Inszenierung aus dem Jahr 1970 selbst nicht hoch veranschlagt. Aber erste Briefe, Schmerz um den Repertoire-Methusalem bekundend, haben Habjan schon erreicht. „Ich möchte allen mitgeben, dass ich keiner bin, der sein Revier markieren muss“, sagt Schenks erklärter Bewunderer, dem Werktreue das Wichtigste ist. Er hat sich für den schwerst umzusetzenden Beethoven entschieden, obwohl die ihm gleichfalls angebotenen „Perlenfischer“ von Bizet vergleichsweise eine Bootspartie gewesen wären. (Die übernimmt nun der Berliner Ersan Mondtag, von dem man an der Staatsoper danach vielleicht ein Königsprojekt monumentaler Dimension sehen wird.)

Die Prosa in „Fidelio“ wird vom Schriftsteller Paulus Hochgatterer überarbeitet, auf flache Politisierungen lässt sich Habjan nicht ein.

„Das ist ein Stück des tiefsten Idealismus, aber kein anderes wurde politisch so oft benutzt. Deswegen spielt es bei mir bewusst nicht in irgendeinem Arbeitslager und nicht in Guantanamo. Ich sehe das Ganze als große Freiheitsfabel. Wir sind in Zeiten, wo es wieder zu kriseln beginnt, wo Grundwerte, die wir durch die Französische Revolution bekommen haben, infrage gestellt werden. Nihilismus breitet sich aus. Wir sind nicht in Zeiten, wo wir ein Dystopie-Theater brauchen. Wir brauchen ein Theater, das uns darauf einstimmt, dass wir zusammenhalten müssen. Mein Wunsch“, fährt er fort, „wäre, dass man da drinsitzt und sich von dieser unglaublich starken Musik mitreißen lässt und am Ende beschwingt und ein bisschen mutiger hinausgeht.“

Grundkonzept sei die Entmenschung durch die Diktatur: Gefangene werden in den Kerker gebracht, ihrer Identität beraubt und einer Zelle im nächsten Raum zugewiesen. Aber das jubelnde, glückliche Ende infrage zu stellen, fällt ihm nicht ein.