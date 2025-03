Ausstellung: Mleneks „Medusa“ im Künstlerhaus

Als die blaue Farbe über Medusas Gesicht läuft, ist Hannes Mleneks Neuinterpretation seines Bildzyklus abgeschlossen. „Jetzt weint sie“, erklärt der Künstler. Eigentlich wäre in Anbetracht der griechischen Mythologie wohl Rot die Farbe der Wahl gewesen – schließlich wurde Medusa enthauptet. „Damit wurde sie Opfer eines der ersten überlieferten Femizide“, so Mlenek. In der Neuinterpretation des Werkzyklus, einer ursprünglich transmedialen Gemeinschaftsarbeit mit dem Performancekünstler und Choreografen Bert Gstettner aus dem Jahr 2014, wandelt sich demnach Mleneks Zugang: War es einst die Flüchtlingsthematik, die das Narrativ formte, ist es heute die von Männern ausgehende Gewalt gegenüber Frauen, die er in dieser Arbeit reflektiert. „Das Rot symbolisiert dabei die Verletzlichkeit und die fragmentarisch dargestellten, abstrahierten Männerkörper werden Sinnbild der Wurzel allen Übels“, so Mlenek.

Dass er die Neuinterpretation im Rahmen der performativen Eröffnungsdarbietung im Künstlerhaus mit blauer Farbe abschließt, begründet er wie folgt: „Meine Medusa weint – sie schreit auf. Gegen toxische Männlichkeit und patriarchale Strukturen.“